خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

لقيت أم وابنتها ذات الـ8 أعوام، مصرعهما بعد تشغيل محرك سيارة فى الجراج الملحق بمقر إقامة العائلة في مدينة "هيوستن" بولاية "تكساس" الأمريكية، وذلك في محاولة للبحث عن مصدر دفء في ظل انقطاع التيار الكهربائي خلال ليلة قارسة البرودة





كانت شرطة مدينة "هيوستن" بالولاية الأمريكية قد عثرت على عائلة مكونة من 4 أفراد مصابين بتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، وذلك أثناء تفقد محل إقامة العائلة في الساعات المبكرة من صباح أمس الأول الثلاثاء.









وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن أكثر من مليون شخص بمدينة "هيوستن" عانوا من انقطاع التيار الكهربائي، وازداد الطلب على الكهرباء خلال أبرد ليلة شهدتها المدينة الأمريكية منذ 32 عامًا، وأضاف التقرير أنه قد تم إعلان وفاة الأم وابنتها في موقع الحادث، في حين نُقل الأب وابن في الـ7 من عمره إلى مستشفى قريب في حالة حرجة لتلقي الرعاية اللازمة.





وقال مسئول بالشرطة المحلية، يُدعى "آرت أسيفيدو"، في بيان إن الدلائل الأولية تشير إلى أنه قد تم تشغيل محرك سيارة في جراج مغلق ملحق بمحل إقامة العائلة لتوليد حرارة في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وللأسف فقد أسفر ذلك عن تسمم العائلة بـ أول أكسيد الكربون









واستطرد موضحًا أنه: "لا يجب استخدام السيارات والشوايات والمولدات الكهربائية داخل مبنى أو بالقرب منه"، كما أشار إلى أنه من الضروري إدراك الخطر الذي يشكله غاز أول أكسيد الكربون على حياتنا، وحذرت الشرطة أيضًا من أن الجلوس في سيارة بعد تشغيل محركها للتدفئة يمكن أن يشكل خطر فيما يتعلق بالتسمم بأول أوكسيد الكربون، وذلك في حال تسببت الثلوج في انسداد أنبوب العادم.



