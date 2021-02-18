ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بتهمة إخفاء عدد الوفيات.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يستجوب فريق مكافحة كورونا في نيويورك

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:33 ص
حاكم نيويورك أندرو
حاكم نيويورك أندرو كومو
Advertisements
أحمد محرم
يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقًا مع فريق مكافحة فيروس كورونا التابع لحاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، بعد اتهامه بأنه حاول إعاقة الكشف عن بيانات وفيات كورونا في دور رعاية المسنين بالولاية.

وقال مصدران لشبكة ABC News، إن التحقيق الذي بدأه الـFBI والمدعون الفيدراليون في بروكلين لا يزال في مراحله الأولية، كما تم إصدار مذكرات استدعاء، وأوضحا أن التحقيق يركز بشكل خاص على كيفية تعامل إدارة كومو مع دور رعاية المسنين في وقت مبكر من جائحة فيروس كورونا.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، فقد تصاعدت الدعوات لمقاضاة كومو وموظفيه بسبب سوء تعاملهم مع جائحة كورونا بعد أن اعترف أحد كبار مساعديه بأن الإدارة أخفت معلومات حول الوفيات في دور رعاية المسنين.

وأجبرت وزارة الصحة بولاية نيويورك على الكشف عن أن العدد الحقيقي للوفيات بين المقيمين في دور رعاية المسنين هو حوالي 12743 وليس 8711 كما كان معترفا به في السابق، وذلك بعد أن أحصت الولاية فقط الذين ماتوا في دور رعاية المسنين، وتركت 4000 مقيم في هذه الدور نقلوا إلى المستشفى وتوفوا هناك.

وقد رد كومو على هذه الإدعاءات، مؤكدا أن سلطات الولاية قامت دائما وبشكل كامل، بالإعلان عن جميع الوفيات بسبب فيروس كورونا في دور رعاية المسنين والمستشفيات، مبينا أن "نيويورك تحتل المرتبة 34 من بين 50 ولاية من حيث النسبة المئوية للوفيات في دور رعاية المسنين، بالمقارنة مع إجمالي الوفيات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فضيحة جديدة تهز ترامب.. تسريب خطاب إقالته لـ جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي

تزامناً مع ولاية بايدن.. عمدة نيويورك يحذر من كارثة تهدد الولاية خلال يومين | فيديو

ترامب يرفع السرية عن تحقيقات FBI حول صلاته المشبوهة بروسيا

حاكم أهم ولاية أمريكية يرد على تهمة تزييف أعداد وفيات كورونا

ترشيحاتنا

الهلال السعودي يجهز جيوفينكو لمواجهة النصر في الدوري

بـ 5 جنيهات .. أسرع حيلة لصبغ الشعر

خطير للغاية.. فيروس كورونا يلحق أضرارا شديدة في المناعة

أمريكا: العلاقات مع السعودية مهمة

في عيد ميلاده .. توفيت زوجته وابنه كان مصابا بالتوحد قبل رحيله.. معلومات عن جون ترافولتا

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

Advertisements

قرار عاجل من التعليم لتأهيل وتنمية قدرات واضعي امتحانات الدبلومات الفنية

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة .. ومطالب فرجاني المادية ستحدث أزمة

العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

عفت نصار: يجب إيقاف الشناوي.. ومونديال الأندية بطولة شرفية

أخبار الرياضة.. الأهلي: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير.. ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة.. القصة الكاملة لأزمة بلال ومصطفى محمد

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

سعر الذهب اليوم الخميس 17 فبراير 2020

ضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.. مراهقة تلقى حتفها على يد حبيبها السابق

في عيد ميلاده .. قصة هجوم زكي فطين عبد الوهاب على عمرو دياب وعادل إمام وبيع سيارته بسبب مرضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء