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تكنولوجيا

لو في الشارع وبتدور على تواليت.. إليك كل ما تريد معرفته عن تطبيق «مزنوق» لتحديد أقرب حمام

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:59 ص
تطبيق مزنوق
تطبيق مزنوق
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شيماء عبد المنعم
مع اعتماد الكثيرين على استخدام الهواتف الذكية، ظهرت العديد من التطبيقات الخدمية الجديدة التي تتطور باستمرار لمساعدة مستخدميها في حياتهم اليومية لجعلها أكثر سهولة وكفاءة، ومن بينها تطبيقات توفر للمستخدمين خدمات كثيرة كالعثور على مكان ما يبحثون عنه، ومن أحدث الأمثال على هذه التطبيقات هو تطبيق يدعى "مزنوق".


يعتبر تطبيق "مزنوق" الأول من نوعه في الوطن العربي، وهو يعمل على مساعدة المستخدم على إيجاد أقرب حمام منه لقضاء حاجاته، حيث سيتمكن باستخدام الهاتف الذكي أثناء تواجده في الشارع من العثور على حمام من خلال تحديد موقعه باستخدام خاصية "GPS".


ويهدف التطبيق لمساعدة الكثير من الناس أصحاب الأمراض المزمنة كأمراض السكر أو الكلى أو القولون أو التهابات المثانة، الذين يرغبون في قضاء حاجاتهم في أي وقت، وقد تواجههم مشكلة كبيرة في معرفة أقرب حمام في المكان الذي يتواجدون به لقضاء حاجتهم.


وفيما يلي نقدم إليك كل ما تريد معرفته عن تطبيق "مزنوق":

1. يعمل تطبيق "مزنوق" باستخدام خاصية الـ GPS، تلقائيا على الهواتف الذكية لتحديد أقرب الأماكن التي يتواجد به مرحاض، حيث يمكن للمستخدم قضاء حاجته أثناء تواجده بالشارع.


2. يتوفر تطبيق "مزنوق" في مصر مجانا على متجر آب ستور لمستخدمي هواتف آيفون ومتجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد والموقع الخاص به، ويمكن استخدامه في أي وقت دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.


3. يوضح لك تطبيق "مزنوق" أماكن الحمامات أو التواليت القريب من موقعك في الشارع، كما يوضح أيضا مواصفات هذا المكان وإمكانياته ومستوى النظافة.


4. يعرض تطبيق "مزنوق" لمستخدميه معلومات عن الحمام الذي سيتجه إليه، مثل مواعيد العمل وهل متاح للرجال والسيدات أم لا.


5. يقوم التطبيق أثناء استخدامه بتسهيل العثور أقرب حمام عمومي في نطاق 5 كيلومترات من المستخدم، ويعرض الاتجاهات إليه على الخريطة باستخدام خدمة تحديد المواقع العالمية GPS.


6. يستطيع المستخدم من خلال تطبيق "مزنوق" العثور على أقرب أماكن يتواجد فيها حمام ومنها محطة بنزين أو كافيه أو مطعم، حيث يعمل مطورو التطبيق على التعاقد مع المسئولين عن تلك الأماكن للسماح للمستخدم بالدخول فيها مقابل دفع رسوم بسيطة مثل جنيه أو 2 جنيه فقط.
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