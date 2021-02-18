تعرف على الإجراءات الخاصة بقمة اليد بين الأهلي والزمالك.. وهولاء المسموح لهم بالحضور

أسفر الاجتماع التنسيقي الذى عقد بين الأجهزة الأمنية ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد لتحديد مصير مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك عن إقامتها في السادسة مساء اليوم الخميس .
وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة .
وخلال الاجتماع التنسيقي تم مناقشة كافة الإجراءات الخاصة بإقامة المباراة و المسموح لهم حضور المباراة وتقرر التالي :
1 - حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد و رؤوسا اللجان بالاتحاد
2 - حضور أعضاء مجلس إدارة الناديين
3 - حضور مديري النشاط الرياضي في الناديين
4 - حضور مديري عام الناديين
5 - حضور الصحفيين بحد أقصى 30 صحفيا و ذلك لحضور المباراة مع ضرورة التوجه الى مقر الاتحاد بمدينة نصر لاستلام تصاريح الدخول و ذلك بأسبقية حضور الصحفيين لأخذ التصاريح صباحا بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.