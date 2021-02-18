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رياضة

تعرف على الإجراءات الخاصة بقمة اليد بين الأهلي والزمالك.. وهولاء المسموح لهم بالحضور

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:58 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أسفر الاجتماع التنسيقي الذى عقد بين الأجهزة الأمنية ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد لتحديد مصير مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك عن إقامتها في السادسة مساء اليوم الخميس .

وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة .

وخلال الاجتماع التنسيقي تم مناقشة كافة الإجراءات الخاصة بإقامة المباراة و المسموح لهم حضور المباراة وتقرر التالي :

1 - حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد و رؤوسا اللجان بالاتحاد

2 - حضور أعضاء مجلس إدارة الناديين

3 - حضور مديري النشاط الرياضي في الناديين

4 - حضور مديري عام الناديين

5 - حضور الصحفيين بحد أقصى 30 صحفيا و ذلك لحضور المباراة مع ضرورة التوجه الى مقر الاتحاد بمدينة نصر لاستلام تصاريح الدخول و ذلك بأسبقية حضور الصحفيين لأخذ التصاريح صباحا بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.
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