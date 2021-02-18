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أخبار البلد

الأهلي المصري يحتفظ للعام الثامن بشهادة التوافق مع معاییر متطلبات الفيزا والماستر كارد العالمیة PCI DSS

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:57 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

نجح البنك الأهلي المصري في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحصل للعام الثامن على التوالي على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية  PCI DSSبنسختها V3.2.1، وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA.


أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة واستدامة البنك في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات، والذي يعد إنجازا غير مسبوق على مستوى الجهاز المصرفي المصري، حيث إن حفاظ البنك على هذه الشهادة يعكس نجاح البنك المستمر في التوافق مع تطبيق المعايير الدولية والذي يعد ثمرة للجهد المتواصل والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لجميع عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات في مختلف الأنظمة والتطبيقات في نشاط البنك، وهو ما يعد أهمية قصوى، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل والتحديات المترتبة عليه، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.


وأضاف أن البنك يراعي بشكل كبير الالتزام بخطط التوعية الأمنية لكل من العاملين بالبنك والعملاء على حد سواء.


وأكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه سبق للبنك الحصول على الإصدارات V3.2 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة، بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والتي تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات عملاءه بشكل خاص وجميع بيانات العملاء بشكل عام. 


وأوضحت أن تلك الشهادة تعد من أرقى وأرفع الشهادات العالمية، لذا يحرص البنك على استمرار احتفاظه بها، لافتة إلى أن التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS تغطي جميع أنحاء الجمهورية يعد إحدى أهم الأولويات في استراتيجية البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق تلك معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، مشيرة إلى أن أزمة كوفيد 19 كان لها تأثير مباشر في جميع المجالات المصرفية، ومن أهمها ما هو مرتبط بمعايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات PCI DSS  

 

 جدير بالذكر أن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية متعددة الجوانب، وذلك من خلال 12 معيارا ومتطلبا أمنيا تقنيا رئيسيا و320 متطلبا أمنيا تقنيا تفصيليا في ظل التطور التكنولوجي الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات في جميع أنحاء العالم، بحيث تشمل تلك المعايير الاحتياجات اللازمة لإدارة كل من "تأمين الشبكات وتشفير وتأمين تداول البيانات والتوعية الأمنية وتحديث نظم التشغيل وقواعد البيانات والتطبيقات وإدارة الأحداث الأمنية والسياسات والإجراءات" وغيرها من التدابير الوقائية الهامة وتهدف إلى مساعدة المؤسسات علي تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع الائتمانية ومكافحة الاحتيال والمخاطر على مستوى قطاع الخدمات المالية بشكل فعال، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الإلكترونية لعملاء البنك، وذلك لضمان الحفاظ على أموالهم وتأمين بياناتهم. 

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