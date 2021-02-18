على الهواء.. رسام يهدي بورتريه لمذيعة صدى البلد.. فيديو

أهدى الفنان إبرام بشرى، الإعلامية لميس سلامة، بورتريه لصورتها من رسمه، معبرة عن سعادتها قائلة: "فرحتني يسعد صباحك".





وقال "بشرى" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، انه بدأ منذ عامين برسم بورتريهات من الفحم والألوان، ثم بدأ بالرسم باستخدام الدبابيس على الخشب.





وتابع أنه تدرب عليها عن طريق شراء لوح خشب وكان يجرب الكثير وفشل مرات عديدة، إلا أنه فى النهاية أستطاع تنفيذها، لافتا إلى أن لديه موهبة الرسم.





وأكد أنه قام بعمل لوحات للفنان أحمد حلمى وبيج رامى من الدبابيس، مضيفا إلى أنها تأخذ وقت من دقيقتين إلى ثلاث دقائق.