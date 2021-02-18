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رياضة

مانشستر يونايتد في ضيافة ريال سوسيداد بـ الدوري الأوروبي.. الليلة

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:01 ص
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
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محمد السعيد
يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلا عى نظيره ريال سوسيدادا الإسباني، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الليلة، تسهل من مهمته في مواجهة العودة في إنجلترا.

على الجانب الآخر يطمح ريال سوسيداد في تحقيق فوزا مريحا على شياطين إنجلترا، لتعزيز حظوظه في التأهل قبل خوض مواجهة الإياب.

وسبق وأن التقى الفريقين في مباراتين في دوري أبطال أوروبا، فاز مانشستر يونايتد في مباراة، في كان التعادل حاضرا في اللقاء الثاني.

وتقام اليوم العديد من المباريات في دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها توتنهام مع وولفسبيرجر، آرسنال مع بنفيكا، ميلان مع سيرفينا زفيردا، سبورتنج براجا مع روما، سلافيا براج مع ليستر سيتي، أولمبياكوس مع هوفنهايم، غرناطو مع نابولي، ليل مع أياكس أمستردام.

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