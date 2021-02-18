ألمانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد في الاصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.









وقد أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الخميس، تسجيل 10207 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.









كما أشار المعهد الألماني إلى رصد 534 حالة وفاة على مدار الساعات الـ24 الأخيرة.











وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 36ر2 مليون حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 66 ألفا و427 حالة.









وفي وقت سابق، أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشئون الأوروبية كليمان بون، أن باريس تعارض إغلاق ألمانيا حدودها بالكامل مع فرنسا.









وجاء تصريح كليمان بون في وقت أغلقت برلين حدودها جزئيا مع التشيك والنمسا سعيا لاحتواء انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا.







