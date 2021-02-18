قطعة لحم متناهية الصغر تنهي حياة رجل في عشاء رومانسي

كان يرغب الزوجان في قضاء ليلة هادئة ورومانسية في أحد المطاعم، ولكن لم يقدر لهما أن ينتهي العشاء كما بدأ، فقد توفي الزوج بعد اختناقه بقطعة ستيك أثناء تناول وجبته مع زوجته.





كان "مارك هيغام" البالغ من العمر60 عامًا ، يتناول الطعام في الخارج مع زوجته "لين" عندما انقطعت أنفاسه وبات يعافر من أجل التنفس، حيث تسببت قطعة اللحم في اختناقه، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي ميرور" البريطانية.





كما قامت السيدة "لين" باصطحاب زوجها إلى حمام المطعم وصفعته على ظهره وقامت بمسح فمه بإصبع لمحاولة تحرير الطعام المحظور، وبعد طلب المساعدة ، حاول العديد من الموظفين في المطعم مساعدتها عن طريق صفع ظهر زوجها.





أخبرت الزوجة المحكمة أنه أكل شريحة لحم وتناول ما بين ثلاث إلى أربع لقمات قبل أن يبدأ في الاختناق.





وصل المسعف لي هاردمان إلى مكان الحادث، وقال أنه راضٍ عن الإنعاش القلبي الرئوي الذي تم تقديمه بالفعل للسيد هيغام من قبل أحد موظفي المطعم ، لذلك حاول العثور على قطعة الطعام التي علقت.





قال إنه أحضر معه ملقط ماجيل ، الذي يستخدم لإزالة الأجسام الغريبة من حناجر الناس، ومع ذلك ، قال المسعف لا يرى أي شيء عالق.





دخل هيغام في سكتة قلبية وتم نقله إلى مستشفى، حيث أعلنت وفاته بعد ساعات قليلة، فيما قال الدكتور رأفت سعد ، كبير الأطباء في العناية المركزة ، إنه تمكن من إزالة قطعة صغيرة من الطعام من القصبة الهوائية للسيد هيغام ، والتي كان من الممكن أن تكون بعيدة جدًا عن أن يراها السيد هاردمان.





أجرى أخصائي علم الأمراض الدكتور إميل سالمو تشريحًا للوفاة وأكد أن سبب الوفاة هو "الاختناق بسبب الطعام".