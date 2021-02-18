جنازة حاشدة في الأقصر لتشييع جثمان شيخ المالكية أحمد طه ريان "صور"

وشهد المئات مراسم الدفن وتشييع الجنازة بمقابر العائلة المكان الأحب إلى قلبه وشارك علماء الأزهر مراسم الدفن وقدموا خالص التعازي لأسرة الفقيد.





وكان قد نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره- العالم الفقيه، الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، شيخ علماء الفقه المالكي في مصر والعالم الإسلامي، والذي وافته المنية بالأمس.