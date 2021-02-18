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محافظات

جنازة حاشدة في الأقصر لتشييع جثمان شيخ المالكية أحمد طه ريان "صور"

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:16 ص
جنازة حاشدة في الأقصر
جنازة حاشدة في الأقصر لتشييع جثمان شيخ المالكية
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شمس يونس
ودّعت قرية الغربي قامولا بمركز القرنة محافظة الأقصر صباح اليوم الخميس، جثمان فضيلة الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وشيخ السادة المالكية بمصر والعالم الإسلامي.

وشهد المئات مراسم الدفن وتشييع الجنازة بمقابر العائلة المكان الأحب إلى قلبه وشارك علماء الأزهر مراسم الدفن وقدموا خالص التعازي لأسرة الفقيد.

وكان قد نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره- العالم الفقيه، الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، شيخ علماء الفقه المالكي في مصر والعالم الإسلامي، والذي وافته المنية بالأمس. 
جنازة حاشدة في الأقصر لتشييع جثمان شيخ المالكية أحمد طه ريان "صور"
جنازة حاشدة في الأقصر لتشييع جثمان شيخ المالكية أحمد طه ريان "صور"
جنازة حاشدة في الأقصر لتشييع جثمان شيخ المالكية أحمد طه ريان "صور"
جنازة حاشدة في الأقصر لتشييع جثمان شيخ المالكية أحمد طه ريان "صور"
جنازة حاشدة في الأقصر لتشييع جثمان شيخ المالكية أحمد طه ريان "صور"
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