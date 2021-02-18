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رياضة

بوادر انفراجة فى أزمة مسحات كورونا بين الجبلاية وأندية الدورى.. تفاصيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:20 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
تلوح فى الأفق بوادر انفراجة لازمة مسحات فيروس كورونا بين اتحاد الكرة وأندية الدورى الممتاز.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خاطبت أندية الدورى الممتاز من أجل سداد ما يقارب من ٢٤ مليون جنية قيمة مسحات لاعبي المسابقة المحلية خلال الفترة الماضية.

قال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن مسؤولى أندية الدورى الممتاز لجأوا إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل حل الأزمة بعد تمسك الجبلاية بتحصيل المديونية الخاصة بمسحات البطولة المحلية.

لفت إلى أن إدراج لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة ضمن الملاحظات اجبر الجبلاية على التمسك بتحصيل المديونية الخاصة بمسحات الدورى المحلي.

أستطرد: أندية الدورى عقب إعلان رفض مطالب الجبلاية بسداد مديونية مسحات كورونا وتمسك الأخيرة بخصم تلك المستحقات من أموال الأندية لدى الاتحاد توجهوا إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل إنهاء الأزمة.

شدد على أن وزارة الشباب والرياضة استجابت لمطالب الأندية وقررت المساهمة فى حل أزمة مسحات كورونا وتحمل جزء كبير منها بشكل شهرى خلال الفترة المقبلة.
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