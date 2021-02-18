بـ 800 ألف جنيه.. ضبط 10 كيلو حشيش وكيلو هيروين بحوزة تاجر مخدرات بالقاهرة

وجهت أجهزة الأمن ضربة موجعه للمتاجرين في المواد المخدرة ، حيث تمكنوا من القبض علي تاجر مخدرات قبل ترويج سمومه على عملائه بالقاهرة.





كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد تمكنوا بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وأمن القاهرة من ضبط 10 كيلو حشيش وكيلو هيروين ومبلغ مالى وميزان حساس بحوزة عاطل - مقيم فى البساتين وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم.





وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 800 ألف جنيه تقريبًا، واتُخذت الإجراءات القانونية.