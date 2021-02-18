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أخبار العالم

السعودية.. انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:46 ص
انطلاق المرحلة الثانية
انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة السعودية اليوم، الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في جميع مناطق المملكة.


وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يمكن للراغبين في أخذ اللقاح، معرفة أماكن مراكز اللقاح، وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة".


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أن المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا ستبدأ بالتوسع في مناطق المملكة وزيادة المواعيد اليومية وأولويات إعطاء الجرعة الاولى، اعتبارا من اليوم، الخميس، داعية الجميع إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح.


وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "ستبدأ المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١م بالتوسع في:‏

- أولويات إعطاء الجرعة الأولى.

‏- التوسع في مناطق المملكة.

‏- زيادة المواعيد اليومية.


‏ندعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي: ‏‪onelink.to/yjc3nj"
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