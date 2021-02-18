تفاصيل لقاء أبو الغيط ووزير خارجية باكستان

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم، الخميس، مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والذي يقوم حاليًا بزيارة للقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط عبر للوزير الباكستاني عن عميق تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين باكستان والدول العربية، والتي ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية؛ في حين أكد الوزير الزائر حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون بينها وبين الجامعة والدول العربية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ حيث استعرض الأمين العام الأوضاع العربية بشكل عام في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، خاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية تأسيسًا على الموقف الثابت لباكستان دعمًا للحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في منطقة جنوب آسيا وعلاقتها وتأثيراتها على الأوضاع في الشرق الأوسط.