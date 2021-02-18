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محافظات

لتسيير الحركة المرورية.. رفع 128 حالة إشغال طريق برشيد

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي  المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية  المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركه المروريه  مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.


في نفس السياق نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مروريه مكثفه بالتنسيق  مع الجهات المعنيه وأسفرت عن الآتي:-


- غلق وتشميع ٨ محلات بدون ترخيص وتوقيع  ٨ غرامة لمخالفة ارتداء الكمامات بمركز دمنهور

- رفع ١٢٨ حاله إشغال متنوع  بالشوارع بمركز رشيد.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه، أمس الأربعاء، حملات مروريه مكثفه بالتنسيق  مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي :-

- إزالة ١٥٠ حاله إشغال بالسوق والشارع العمومي بمركز ومدينه رشيد

- غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصيه

-رفع ٢٢ حاله إشغال بشوارع المدارس والمصنع ومصادرة ٣٨ شيشه بكوم حمادة

- رفع ١٧١ حالة إشغال بشوارع( الجيش -  قونيا  - الكورنيش - النافورة - السريع  - افلاقة - عبد السلام الشاذلى - الجمهورية - المستشفى - المدينة الصناعية - الاتوبيس ) بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه، حملات مروريه مكثفه بالتنسيق  مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي:-

- مصادرة ٣٩ شيشه بمركز ومدينه كوم حمادة

- رفع ١٣٦ حالة اشغال مخالفة بشارع (المقريزى والسريع والموقف و الاتوبيس ومحور الليثى و الجامعه وعرابى و النفق ) بمركز دمنهور

- ١٥٠ حالة إشغال بالسوق العمومي بمركز ومدينه رشيد

- ازاله ٣٩ حاله إشغال طريق عباره  بمركز ومدينه  ابوحمص

- فرض ١٠ محاضر ضد مخالفي ارتداء الكمامات بمركز حوش عيسى.

كما نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مروريه مكثفه بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه أسفرت عن الآتي :-

- رفع ٥٥ حاله إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بمركز حوش عيسي

- رفع ١٩٦ حاله إشغال بنطاق شوارع (الجيش - الكورنيش - محور الليثى - عرابي - معاذ بن جبل) بمدينة دمنهور

- غلق ٣ مقاهي وضبط ١٨ شيشه بمركز بدر.


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