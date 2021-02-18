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فن

انتظروا مفأجاة.. أحمد زاهر يشوق جمهوره للحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:50 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
روج الفنان أحمد زاهر للحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ.

 نشر الفنان أحمد صورة جديدة  برفقة مي عمر من كواليس مسلسل لؤلؤ حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وعلق قائلا: النهارده اخر حلقه #مسلسل لؤلؤ ياتري لؤلؤ و طارق هايرجعوا لبعض ولا خلاص خلصت كده يا تري ايه اللي هايحصل؟ انتظروا مفاجأه الحلقه الاخيرة هاتوحشونا يا اجمل جمهور.
 
وجاءت التعليقات المتابعين كالآتي:مسلسل جميل، ابدعتوا، كلنا مستنين، ربنا يوفقكم. 

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
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