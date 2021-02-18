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رياضة

3 أسباب تشعل موقعة الأهلى والزمالك اليوم بدوري محترفي اليد

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:31 م
الأهلى والزمالك ..
الأهلى والزمالك .. كرة يد
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عمرو الحلوانى

يدخل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلى فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام الزمالك بالصالة المغطاة لهئية استاد القاهرة فى الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين .

وتعد مواجهة اليوم بين العملاقيين الكبيرين الأهلى والزمالك فى كرة اليد واحدة من المباريات التى من المتوقع أن تكون قمة فى الإثارة فى ظل المنافسة الحامية بين الفريقين بجدول ترتيب المسابقة .

ويسعى المارد الأحمر إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري ، حيث يقع الأهلى فى المركز الأول برصيد 12 نقطة محتلا بها المركز الأول بفارق نقطتين عن سبورتنج الوصيف والزمالك الذى يحتل المركز الثالث ب 10 نقاط أيضا .

وفى المقابل ، يدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد سقوطه الأخير أمام سبورتنج بالدوري ، ويسعى الزمالك للفوز بمباراة اليوم من أجل العودة بقوة للمنافسة على لقب المسابقة .

ويمتلك الفريقان الأهلى والزمالك أيضا كتيبة من ألمع النجوم القادرة على صناعة الفارق فى أى وقت فى المباراة ، فالزمالك يمتلك أحمد الأحمر أسطورة اللعبة فى مصر ويحيي الدرع ودونجل وغيرهم من اللاعبين أما الأهلى فيمتلك محمد الطيار أحد أهم حراس اللعبة فى العالم وأيضا إسلام حسن صانع الألعاب المميز وغيرهم من اللاعبين .

وكان الاجتماع التنسيقي الذى عقد بين الأجهزة الأمنية ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد لتحديد مصير مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك عن إقامتها في السادسة مساء اليوم الخميس وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة أسفر عن الأتى :

1 - حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد و رؤوسا اللجان بالاتحاد

2 - حضور أعضاء مجلس إدارة الناديين

3 - حضور مديري النشاط الرياضي في الناديين

4 - حضور مديري عام الناديين

5 - حضور الصحفيين بحد أقصى 30 صحفيا و ذلك لحضور المباراة مع ضرورة التوجه الى مقر الاتحاد بمدينة نصر لاستلام تصاريح الدخول و ذلك بأسبقية حضور الصحفيين لأخذ التصاريح صباحا بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.

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