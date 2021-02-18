ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد منظومة التحكم عن بعد في تصرفات مياه الآبار

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:07 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ  الوادي الجديد يرافقه المهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة منظومة التحكم عن بعد في تصرفات مياه الآبار من خلال عدادات إلكترونية ببئر ٢٤ بالخارجة والتي تم تنفيذها وفقًا لبروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والمحافظة وأثبتت فاعليتها في التحكم في تصرفات المياه.

وأكد الزملوط أن المنظومة تهدف إلي الحفاظ على حق المزارع في الحصول على كمية المياه اللازمة للري دون نقصان، وكذا الحفاظ على المخزون الجوفي دون جور على حق الأجيال القادمة من المياه الجوفية.

اقرأ أيضًا:

وأشار إلى أنه يجري حاليًا دراسة تعميم التجربة بعد نجاح تنفيذها ببئرين بمدينة الخارجة مع توفير كافة التيسيرات والدعم للمزارعين لتركيب العدادات الجديدة.

وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن البدء فى تنفيذ خطة تنموية شاملة للاستفادة من مياه البيرة الطبيعية الرابعة بمركز باريس والتى تمتد على مساحة 700 كيلو متر مربع وذلك بالتعاون مع الثرة السمكية وجهاز الخدمة الوطنية وتحت إشراف الوزارات المختصة ومنها الزراعة والرى .

وأكد أنه يجرى تنفيذ أعمال تمهيد وفتح طرق ترابية تؤدى للبحيرة على مسافة أكثر من 60 كيلو مترا طوليا .

وأضاف الزملوط أن الخطة تتمثل فى التوسع فى مشروعات الإنتاج السمكى وتنفيذ مصانع لإنتاج الفيلية وتعبئة الأسماك فى موقع البحيرة وكذلك البدء فى خطة لزراعة مساحة 200 ألف فدان بنطاق مركز باريس على مياه تلك البحيرات والتى لم تستغل منذ عام 1998م .

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات التنموية تأتى ضمن خطة الدولة للاستفادة من المقومات الطبيعية بالمحافظة بما يحقق عوائد اقتصادية عالية ويوفر أكبر عدد من فرص العمل والاستثمار وخاصة لاهالى مركز باريس بصفة خاصة ولكل شباب الخريجين والمستثمرين من شتى ربوع المحافظات .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذ 80% من المرحلة الثانية من محور تنيدة منفلوط فى الوادي الجديد

محافظ الوادي: تحويل 180 ألف فدان للري بالطاقة الشمسية بتكلفة 175 مليون جنيه

قطع التيار الكهربائي عن عدة قرى سكنية بالخارجة في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: تشغيل الغاز الطبيعي في الخارجة .. آخر يونيو

محافظ الوادي الجديد: الري توافق على إدراج 65 ألف فدان ضمن الاستثمار بالمحافظة

انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده .. قصة هجوم زكي فطين عبد الوهاب على عمرو دياب وعادل إمام وبيع سيارته بسبب مرضه

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

اعترافات مرتكبى مذبحة سرابيوم: خططنا لقتل وكيل الزراعة السابق وزوجته وقت صلاة الفجر

تشابه أسماء.. جماهير جالاتا سراي تهاجم بلال أحمد علام بسبب مصطفى محمد

حالة كادت تتسبب فى إعادة مباراة الزمالك والإسماعيلي

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور