محافظ الوادي الجديد يتفقد منظومة التحكم عن بعد في تصرفات مياه الآبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه المهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة منظومة التحكم عن بعد في تصرفات مياه الآبار من خلال عدادات إلكترونية ببئر ٢٤ بالخارجة والتي تم تنفيذها وفقًا لبروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والمحافظة وأثبتت فاعليتها في التحكم في تصرفات المياه.





وأكد الزملوط أن المنظومة تهدف إلي الحفاظ على حق المزارع في الحصول على كمية المياه اللازمة للري دون نقصان، وكذا الحفاظ على المخزون الجوفي دون جور على حق الأجيال القادمة من المياه الجوفية.





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وأشار إلى أنه يجري حاليًا دراسة تعميم التجربة بعد نجاح تنفيذها ببئرين بمدينة الخارجة مع توفير كافة التيسيرات والدعم للمزارعين لتركيب العدادات الجديدة.





وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن البدء فى تنفيذ خطة تنموية شاملة للاستفادة من مياه البيرة الطبيعية الرابعة بمركز باريس والتى تمتد على مساحة 700 كيلو متر مربع وذلك بالتعاون مع الثرة السمكية وجهاز الخدمة الوطنية وتحت إشراف الوزارات المختصة ومنها الزراعة والرى .





وأكد أنه يجرى تنفيذ أعمال تمهيد وفتح طرق ترابية تؤدى للبحيرة على مسافة أكثر من 60 كيلو مترا طوليا .





وأضاف الزملوط أن الخطة تتمثل فى التوسع فى مشروعات الإنتاج السمكى وتنفيذ مصانع لإنتاج الفيلية وتعبئة الأسماك فى موقع البحيرة وكذلك البدء فى خطة لزراعة مساحة 200 ألف فدان بنطاق مركز باريس على مياه تلك البحيرات والتى لم تستغل منذ عام 1998م .





وأكد المحافظ أن تلك المشروعات التنموية تأتى ضمن خطة الدولة للاستفادة من المقومات الطبيعية بالمحافظة بما يحقق عوائد اقتصادية عالية ويوفر أكبر عدد من فرص العمل والاستثمار وخاصة لاهالى مركز باريس بصفة خاصة ولكل شباب الخريجين والمستثمرين من شتى ربوع المحافظات .



