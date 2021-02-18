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رياضة

مصطفى محمد يتصدر غلاف مجلة جالاتا سراي

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:57 م
صدى البلد
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محمد السعيد
تصدر النجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي، غلاف النسخة الجديدة من مجلة ناديه التركي.

وكشف نادي جالاتا سراي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" عن النسخة الجديدة من مجلة النادي، حيث تصدر مصطفى محمد الغلاف بجوار أسد.

يذكر أن صحيفة " Haber türk" التركية، أكدت اليوم، الخميس، أن نادي كريستال بالاس بدأ في مراقبة مصطفى محمد، تمهيدا لإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، لتعزيز هجوم الفريق. 

وأضافت الصحيفة، أن كريستال بالاس سيرسل كشافيه إلى تركيا السبت المقبل، لمتابعة مصطفى محمد أمام ألانيا سبور بالدوري التركي. 

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دورلار. 

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالهما 4 أهداف. 


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