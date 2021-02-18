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أخبار العالم

السعودية.. قرار مهم من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا لـ المتعافين

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:04 م
قرار مهم من وزارة
قرار مهم من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا لـ المتعافين
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقا بفيروس كورونا، على أن تقدم الجرعة بعد تعافيهم من المرض بـ 6 أشهر.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة إن الجرعة تعتبر منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم بالفعل ضد الفيروس.

وأشارت إلى أن الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" ستكون محصن (متعاف) خلال الستة شهور بعد التعافي.

أعلنت الصحة السعودية انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كل مناطق المملكة.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يمكن للراغبين في أخذ اللقاح، معرفة أماكن مراكز اللقاح، وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة".

كما علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على إطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كافة مناطق المملكة قائلًا: بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وتابع "الربيعة" عبر حسابه في "تويتر" اليوم: في هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولًا حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، اليوم الخميس، اعتمادها لقاح أسترازينيكا بعد لقاح فايزر لمواجهة كورونا.
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