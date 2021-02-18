محافظ الشرقية: تلقينا 240 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار توافد المواطنين علي المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للإستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 35% قيمه الجدية ممن يقوم بالسداد خلال فبراير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

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وأشار محافظ الشرقية إلى موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٥% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري ، بينما يُسدد ٤٠% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.

ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية أنه تم إستقبال ٢٤٠ ألفا و١٢١ طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى اليوم ١٨ فبراير ٢٠٢١ و تحصيل نسبة ٣٥% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار الي انه مازال أهالي الشرقية يتوافدون علي المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأكد محافظ الشرقية انه واصلت الأجهزة التنفيذية علي مدار الـ ٢٤ ساعة الماضية وحتي اليوم تكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثاره من الشوارع والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة باستخدام السيارات والمعدات المخصصة لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات .

وشدد "غراب"، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات في الاحوال الجويه مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامنًا مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.