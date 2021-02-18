إعدام طن أغذية فاسدة وغلق مصنع حلويات بفاقوس

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس.

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وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع حلويات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ووجود غرفة تفتيش داخل صالة الإنتاج، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم إعدام طن و١٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن هوالك الإنتاج كيك، زيت، سمن، سكر جليكوز"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٦ عينات أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز الشرطة بفاقوس.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

كما أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستمرارا لجهود الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، في مجابهة أزمة كورونا،تمكنت اللجنة المشكلة من مديرية الصحة، والفرق الطبية من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بالمديرية، من تطعيم ٣٠٠ طبيب من الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩ حتى الآن.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الفرق الطبية بالصحة ستقوم بتطعيم جميع الكوادر الطبية بالجامعة، الذين تم تسجيلهم علي موقع التسجيل الإلكتروني للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية علي مستوي الجمهورية، موجهًا اللجنة المكلفة بالإشراف علي حملة التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالجامعة قبل التطعيم.

وأشار "مسعود" إلى أن إجمالي الفرق الطبية التي تم تطعيمها بلقاح كورونا، بأقسام العزل بمستشفيات فاقوس النموذجي، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر، بلغ ٥٥٨ فردا من كتائب الجيش الأبيض، ليصل بذلك من تم تطعيمهم بمستشفيات العزل بالمحافظة ٨٥٨ من الكوادر الطبية، مقدمًا الشكر لجميع الفرق الطبية بالصحة على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.