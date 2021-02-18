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محافظات

تقديم الخدمة الطبية لـ 48 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة الأم والجنين في الشرقية

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:50 ص
مبادرة دعم صحة الأم
مبادرة دعم صحة الأم والجنين في الشرقية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة الأم والجنين بالمحافظة، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ٤٨ ألف سيدة حامل بمحافظة الشرقية حتي الآن، وذلك خلال ٥٥ يوم منذ التشغيل التجريبي للمبادرة أواخر شهر ديسمبر ٢٠٢٠ الماضي.

وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد ٤٨٨٤٩ سيدة حامل بالمحافظة حتي الآن.

وأشار"مسعود" إلي أن المبادرة تهدف الوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين، لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، .

مضيفًا إلي أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيرًا أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددًا علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الاستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

مضيفا بأن المبادرة تستهدف الفحص الطبي لعدد ١٠٢٧٠٠ سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق ١٨ عاما ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٥٨ فرقة طبية، في عدد ٣٥٨ نقطة.
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