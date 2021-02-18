سلبية مسحة الأهلي قبل رحلة تنزانيا

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين؛ استعدادا لرحلة تنزانيا المرتقبة غدا الجمعة.





وتطير بعثة الأهلي إلى تنزانيا غدا استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



