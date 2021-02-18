محافظ الفيوم: 5.4 مليار جنيه تكلفة تطوير قرى إطسا ويوسف الصديق

تواصلت سلسلة الاجتماعات التنفيذية والحوارات المجتمعية للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مع أهالي مركزي اطسا ويوسف الصديق، للوقوف على احتياجات ومطالب الأهالي، والخطط التنفيذية للمشروعات المزمع إنشاءها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.





أجرى "الأنصاري" اليوم اللقاء المجتمعي الثاني بمركز اطسا والذي عُقد بمركز شباب دفنو، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارات المعنية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وممثلين عن المرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، وطلاب وخريجي الجامعات، وعدد من أهالي المركز.





في مستهل اللقاء، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هى الأقوى خلال المائة عام الأخيرة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري خلال 3 أعوام، وتقتحم مشكلات مزمنة ومتراكمة منذ سنوات طويلة، لإيجاد حلول جذرية لها في توقيتات زمنية محددة، موضحًا أن المبادرة تشمل قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.





وأضاف، أنه فور إعلان المبادرة قامت المحافظة بوضع الخطط العلمية اللازمة، والعمل بشكل منهجي متكامل لدراسة احتياجات المركزين من البنية التحتية والخدمات العامة، وكذلك فتح نوافذ حوارية مع المواطنين من خلال جلسات الحوار المجتمعي، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، فضلًا عن تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بالمحافظة لوضع خطط التطوير بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الرئيسي لتطوير المركزين والقرى الأم وتوابعها، كما تم الانتهاء من الشكل الأول للاحتياجات ومطابقة الخطط مع مطالب المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي، لافتًا إلى المتابعة المستمرة من فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، لإجراءات تطبيق المبادرة.





استمع محافظ الفيوم لمطالب واقتراحات واحتياجات المواطنين، وأشار "الأنصاري" أن تكلفة التطوير بمركز اطسا تبلغ نحو 5,4 مليار جنيه، مؤكدًا أن القطاع المدني له دور مهم وشريك أساسي في تنفيذ المبادرة، مثمنًا دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، كما أكد المحافظ أن قطاع الثقافة شريك أساسي بالمبادرة الرئاسية، مشيرًا أنه سيتم تطوير المكتبات بمراكز الشباب لتكون بمثابة منصات ثقافية، كما أعلن المحافظ أنه سيتم إنشاء 3 مراكز خدمات متكاملة بمركز اطسا، لتوفير الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن في مكان واحد، مؤكدًا أنه سيتم مراعاة خطوط السير والكثافات السكانية خلال تنفيذ هذه المراكز.





وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استغلال الميزات النسبية لكل قرية من القرى، وتنميتها وتسويق منتجاتها، موضحًا أن خطط التطوير لا تقتصر على الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني وإنما تشمل التصنيع الزراعي وبناء تكتلات اقتصادية بالقرى المستهدفة، لتحقيق فوائد مباشرة لأهالي هذه القرى، الأمر الذى استلزم سماع رأي فئات أخرى مثل المرأة والشباب والأحزاب السياسية، بهدف التنوع في عرض القضايا والتعرف على الاحتياجات الفعلية، مؤكدًا أن المبادرة تسعى لتحقيق أقصى استفادة للمواطن وتضمن له حياة كريمة.





وكشف "الأنصاري" عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء والطرق وغيرها من مشروعات البنية التحتية جميعها مكونات أساسية بالمبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على قطاع الزراعة الذي يمتاز به مركز إطسا، وأوضح المحافظ أن مشروعات الزراعة والري تتحرك بصورة متكاملة، كما أن مشروعات تبطين الترع يصاحبها التوسع في مشروعات الري الحديث، وتبطين المساقي، للحفاظ على المياه من الإهدار وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، لافتًا إلى انخفاض عدد الشكاوى من نقص مياه الري خلال الصيف الماضي بنحو 30 % مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا ونتائج حقيقية إيجابية، نتيجة التوسع فى تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين الترع والمساقي، بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والري والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات.





ولفت محافظ الفيوم إلى أن خطة العمل في تنفيذ المبادرة الرئاسية تعتمد على التنسيق المتكامل والعمل المشترك بين قطاعات العمل التنفيذي المختلفة، مع منظمات المجتمع المدني، والقيادات الطبيعية، والمواطنين، فضلًا عن المصارحة، والمكاشفة المجتمعية، للوقوف على المشكلات وإيجاد الحلول الجذرية لها، مشيرًا أنه سيتم الإعلان للمواطنين عن المشروعات التي سيتم تنفيذها وأماكنها وتوقيتاتها الزمنية المقررة.





من جهته، قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن وكلاء الوزارة وممثلي القطاعات، استعرضوا خلال الاجتماع عددًا من ملامح المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال المبادرة، ومنها مشروعات للشباب والمرأة بعدد 68 قرية، موضحًا أنه سيتم خلال 3 أسابيع توزيع شيكات 47 مشروعًا للشباب بفائدة بسيطة ودون ضمانات، وفى مجال تمكين المرأة يجرى تنفيذ 7 برامج تدريبية يستفيد منها 200 سيدة بمركزي اطسا ويوسف الصديق، فضلًا عن ترخيص 914 مشروع تسمين "كارة منزلية"، فيما قامت جامعة الفيوم بتشكيل مجموعتى عمل لإعداد خريطة اقتصادية باحتياجات المركزين، فضلًا عن أعمال رصد ودراسة ومتابعة الأسر الأولى بالرعاية من خلال المجموعات الطلابية، وفي مجال الشباب والرياضة سيتم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب بالقرى الأم، منها 8 مراكز سيتم تحويلها إلى مراكز شباب حضارية، فضلًا عن إقامة أندية للأنشطة المتكاملة لخدمة كل مجموعة من هذه القرى.





وأضاف، أن قطاع التعليم يستهدف تنفيذ 46 مشروعًا تعليميًا بمركز إطسا، كما يستهدف قطاع الصحة تطوير 22 وحدة صحية بالمركز، بالإضافة إلى مبنى استقبال وطوارئ وعناية مركزة بمستشفى اطسا المركزي، كما تشمل مبادرة مناهضة الهجرة غير النظامية بمركز اطسا التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات، تطوير البنية التحتية، وترميم وتطوير 9 مدارس، ووحدة صحية، وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن مشروعات تشغيل الشباب والفتيات، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.



