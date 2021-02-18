أخبار الفن.. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2021 .. شاهد ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:









طرحت شركة "جو برودكشن" للإنتاج الفني والسينمائي الإعلان الرسمي لفيلم "هانوفيل" للمخرج "أشرف فاروق" لعرضه قريبا فى السينمات.









يشارك عدد كبير من النجوم في الموسم الرمضاني 2021، نستعرض لكم أبرزهم من خلال التقرير التالي:









نشر الفنان أحمد الشامى فيديو جديد له عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها داخل السيارة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة تكشف جمالها.









تصدرت الفنانة ياسمين صبري تويتر بعد تصريحاتها مع الاعلاميه اسعاد يونس في صاحبه السعاده .

السبب في تصدر صبري، هو حديثها عن الاستايل الخاص بها وعن تعاونها مع إحدى شركات الملابس من أجل تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري









طرح الفنان هاني شاكر، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "بقالي كتير"، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".









بعد ردود الأفعال على أغنية "كانت أيام" التي قدمها المطرب أحمد خليل بالتعاون مع المطرب الكبير عمرو مصطفى، حققت الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مليون ونص مشاهدة بعد نزولها بـ4 أيام.









قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تقدم من جديد عرضها الناجح "ريسايكل" وذلك ابتداء من السبت المقبل ٢٠ فبراير الجاري على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، في تمام السابعة والنصف مساء.









عبّرت الفنانة هدير عبد الناصر، عن سعادتها البالغة بنجاح شخصيتها التي جسدتها في مسلسل "لؤلؤ".

قالت هدير، في تصريح لـ "صدى البلد": "سعيدة بتجسيد شخصية مروة في مسلسل لؤلؤ وبالنجاح الكبير الذي حققته على مستوى الشارع، والسوشيال ميديا كما أشارت هدير إلى مشاركتها في عمل درامي في رمضان المقبل 2021.







