ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"ريسايكل" على مسرح الطليعة من جديد السبت المقبل

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:28 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف - محمد نحلة
قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تقدم من جديد عرضها الناجح "ريسايكل" وذلك ابتداء من السبت المقبل ٢٠  فبراير الجاري على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، في تمام السابعة والنصف مساء. 

جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشة الارتجال التي أقيمت بمسرح الطليعة قبل فترة التوقف أثناء جائحة الكورونا، وقام بالتدريب فيها الفنانين محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، بإشراف المخرج شادي سرور. 

"ريسايكل" يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من المشاهد الدرامية في قالب كوميدي اجتماعي، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تؤكد: نصف المعافين من فيروس كورونا أصيبوا بهذا المرض

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على إنستجرام

رسميا.. طرح مرسيدس سي كلاس الجديدة ونيسان قشقاي بعد أيام | صور