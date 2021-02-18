تامر حسني يحكي ذكرياته مع الكونسرفتوار

نشر الفنان تامر حسني صورة له في الكونسرفتوار برفقه عدد من الأطفال عبر حسابه الشخصي إنستجرام.





وعلق تامر حسني على الصورة: "من سنتين كنت مكان الاطفال الجميله هنا بدرس موسيقي في الكونسرفتوار ولما كان بيدخل علينا فنان مشهور كنا بنفرح اوووي وبتجلنا حاله ذهول وكنت بقول في يوم من الايام يارب اكبر وانجح وادخل نفس الدخله دي واشوف نفس النظره الجميله في عيون الأطفال والأستاذة".





"والحقيقه لما دخلت عليهم شوفت نظره اكبر بمليون مره من اللي حلمت بيها نظره حب وبكاء ممثل اعلي واسئله كتيره منهم عند منشواري وفضلت يوم كامل اثناء التصوير واحكيلهم عن مشواري".





وتابع: "هقول حاجه وكل واحد يقاسها في مجاله اكتر حد هيحب النظره اللي في الصور وهيتمنها وهيتعب له هو اول واحد هيوصل".