هاني شاكر يطرح أغنيته الجديدة بقالي كتير.. فيديو

طرح الفنان هاني شاكر، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "بقالي كتير"، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "بقالي كتير وانا بعافر .. بقول هنساك ومش بنسي .. بحاول اعيش ومش قادر .. ف بعدك فيه حاجات ناقصة .. وحتي حياتي مش هي .. مفيش حاجة حلوة ف عينيا مفيش حاجة بينا منسية .. بحبك ايوة انا لسه.. وليه انت الوحيد بالذات . هموت واحكيله انا حكايات .. الله يجازي الذكريات .. انا بعدك بعيش مكسور .. ويوم عن يوم حياتي تضيق .. ومبيكملش اي طريق .. كلامي لو زمان ضايقك .. فانا كنت اكيد معزور".
"بقالي كتير كلمات ايهاب عبد العظيم، والحان سامر ابو طالب، زتوزيع عمر اسماعيل، وميكس وماستر ياسر أنور.