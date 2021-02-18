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فن

هاني شاكر يطرح أغنيته الجديدة بقالي كتير.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:16 م
صدى البلد
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آيه عاطف
طرح الفنان هاني شاكر، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "بقالي كتير"، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "‏بقالي كتير وانا بعافر .. بقول هنساك ومش بنسي .. بحاول اعيش ومش قادر .. ف بعدك فيه حاجات ناقصة .. وحتي حياتي مش هي .. مفيش حاجة حلوة ف عينيا مفيش حاجة بينا منسية .. بحبك ايوة انا لسه.. ‏وليه انت الوحيد بالذات . ‏هموت واحكيله انا حكايات  .. الله يجازي الذكريات .. ‏انا بعدك بعيش مكسور .. ‏ويوم عن يوم حياتي تضيق  .. ‏ومبيكملش اي طريق .. كلامي لو زمان ضايقك .. ‏فانا كنت اكيد معزور".

"بقالي كتير كلمات ايهاب عبد العظيم، والحان سامر ابو طالب، زتوزيع عمر اسماعيل، وميكس وماستر ياسر أنور.
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