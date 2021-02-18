وزير الداخلية يقرر إنشاء سجن مركزي بقرية يوسف الصديق بالفيوم

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 269 لسنة 2021 بانشاء سجن مركزى بمركز شرطة يوسف الصديق بمديرية امن الفيوم بمسمى "السجن المركزى بمركز شرطة يوسغ الصديق" ويشمل اختصاصه دائرة فرقة شرطة غرب مراكز "ابشواى - يوسف الصديق - الشواشنه".





ويشمل القرار تنفيذ فى السجن المشار اليه الاحكام الصادرة ضد الاشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.





جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وتعديلاته وعلى القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية للسجون المركزية.