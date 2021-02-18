ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يوافق على تكريم المنتخب الوطني للسلة للأنسات تحت 18 سنة

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:11 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تكريم المنتخب الوطني للسلة للأنسات تحت 18 سنة ، والذي شارك بالبطولة الأفريقية بالقاهرة خلال الفترة من 3-9 ديسمبر الماضي ، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأنسات تحت 19 سنة 2021 .
 
وحقق المنتخب المركز الأول بالبطولة والميدالية الذهبية في إنجاز لم يتحقق منذ 10 سنوات والتأهل لبطولة كأس العالم للأنسات تحت 19 سنة 2021 بالمجر .
 
وكان المنتخب المصري لآنسات كرة السلة تحت 18 عامًا قد فاز ببطولة إفريقيا لهذه المرحلة السنية بعد التغلب على منتخب مالي 68/63 ( يعد منتخب مالي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 انتصارات ) .
Advertisements
Advertisements

الكاف يعلن موعد مباراتى منتخب مصر بتصفيات الأمم الإفريقية

هل يفلت فرجاني ساسي من قبضة الزمالك.. مجلس الإدارة متمسك واللاعب يجبرهم على قبول شروطه

أخبار الرياضة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي.. الأحمر يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا .. ميسي إلى باريس سان جيرمان

قمة ساخنة جدا .. موقف الأهلي والزمالك بترتيب دوري محترفي اليد

حاجة من وحى الخيال.. الكاف يتغزل فى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم فريق سيمبا التنزاني خلال الفترة الماضية؟

حالة كادت تتسبب فى إعادة مباراة الزمالك والإسماعيلي

مصر تستضيف دوري أبطال افريقيا 2021 لكرة الطائرة

بلال مصطفى مدافع بورصا سبور التركي: فوجئت بقرار رحيلي عن الاتحاد.. ومصر كلها ضد مروان محسن "حوار"

مدير بريزنتيشين يطرح حلولا لإنهاء أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

قرار جديد من باتشيكو قبل سفر بعثة الزمالك إلى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار فورد فوكاس 2021 في السوق المصري

أضرار تبييض الأسنان بالليزر والقوالب

مراسل تليفزيوني يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال بث مباشر.. فيديو وصور