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أخبار العالم

الناتو يقرر توسيع عمليات التدريب في دولة عربية

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:49 م
حلف الناتو
حلف الناتو
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شريف سيد
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن الإنسحاب من أفغانستان. 

وقال أمين عام الحلف إن الناتو قرر توسيع عمليات التدريب في العراق، وذلك عبر زيادة أعداد المتدربين من 500 إلى 4 آلاف عنصر. 

وأكد ينس على احترام سيادة العراق، مشيرا إلى التنسيق بشكل كامل مع الحكومة العراقية من أجل عمليات التدريب. 

وكان الأمين العام لحلف الناتو، قال من قبل إنه يتعين على طالبان قطع العلاقات مع الإرهابيين للوفاء بالتزاماتها تجاه السلام في أفغانستان.

وأضاف ستولتنبرج: "نرى أنه لا تزال هناك حاجة لأن تفعل طالبان المزيد عندما يتعلق الأمر بالوفاء بالتزاماتها ... للتأكد من قطع العلاقات القديمة مع الإرهابيين الدوليين".

وحث طالبان على الحد من العنف في أفغانستان ، مضيفًا أن أي انسحاب محتمل للقوات سيعتمد على الوضع على الأرض.

وقال ستولتنبرج: "هدفنا المشترك واضح يجب ألا تكون أفغانستان مرة أخرى ملاذًا للإرهابيين لمهاجمة أوطاننا ... بينما لا يريد أي حليف البقاء في أفغانستان لفترة أطول من اللازم ، لن نغادر قبل أن يحين الوقت المناسب".
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