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حوادث

مصرع طفلين في حادث تصادم بـ الإسماعيلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:32 م
جثة
جثة
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انجي هيبة
لقى طفلان مصرعهما اثر تصادم سيارة مع دراجة نارية، اليوم بمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من المقدم مصطفي سلامة رئيس مباحث القصاصين يفيد تصادم  سيارة رقم 7689 ط.ل.ع مع دراجة بخارية قرب منطقة الدواويس.

وأسفر الحادث عن وفاة عوض محمود الشحات 16 سنة مقيم  الدواويس القصاصين وجمال هيثم جمال 15 سنة مقيم بذات العنوان.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي اسعاف نقلت جثامين المتوفيين الي مستشفي القصاصين المركزي، فيما أصيب سائق السيارة بإصابات خفيفة ورفض النقل للمستشفى.
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