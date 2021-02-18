قبل لقاء سيمبا .. تاريخ مواجهات الأهلي مع بطل تنزانيا

واجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في 4 مناسبات أول مباراة جمعت الفريقين كانت في دور الـ 16 من بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، وفاز سيمبا بدار السلام 2-1 ورد الأحمر بالقاهرة بالفوز 2-0.





وآخر مواجهتين كانتا فى دور المجموعات موسم 2019، وفاز الأهلى بخماسية نظيفة، وحقق الفريق التنزاني الفوز بهدف نظيف على ملعبه.