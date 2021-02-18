أحقادهم مريضة.. ابنة صدام حسين تتهم إيران بإعدام والدها

قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، إنها رفضت أن ترى مشهد إعدام والدها، لافتة إلى أن أحد أقاربها شرح بالتفصيل عملية إعدام والدها معتقدا أنها قد شاهدت هذه المشاهد وطالبته بعدم سرد هذه التفاصيل.





وأضافت "حسين"، خلال حوارها عبر فضائية العربية، أن من احتل العراق كان واضحا، لافتة لوجود ثأر قديم بين إيران والعراق وقد استمرت الحرب بين الطرفين طيلة 8 سنوات وفى النهاية هزمت إيران وكانوا ينتظرون فرصة لخروج أحقادهم المريضة.





وأكدت أنه من المفترض الرفض القاطع تسليم ابن بلدى وجهات أخرى أينما كانت وهذا مبدأ بغض النظر عن إعدام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين من عدمه.





وأشارت إلى أنهم أرادوا أن يكسروا رمزا واعتقدوا بأنهم بإعدامه تنكسر الأمة ويخافون الكبار بشعار "لو لم تسمعون الكلام ستكون هذه النهاية".





وتابعت أن الله سبحانه وتعالى أراد الأفضل لوالدها الراحل والذى قرأ الشهادة حتى النهاية وكان شجاعا لآخر لحظة معقبة "وانقلب السحر على الساحر" وهذه كرامة اختارها الله لنهاية والدها الراحل صدام حسين.