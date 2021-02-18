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توك شو

رغد صدام حسين: نعم احتللنا الكويت.. ولم أسأل والدي عن قرار الغزو

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:35 م
رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
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قسم التوك شو
قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، تعليقا على قرار والدها في "احتلال الكويت إنه لا يحق لها أو لغيرها التحدث على لسانه.

وتابعت رغد خلال لقائها على قناة «العربية»: «لم أسأل والدي هل أخطأ في قرار غزو الكويت أم لا»، مضيفة أن أفراد العائلة لم يسألوا او يتدخلون في الشئون والقرارات السياسية.

وأضافت ابنة الرئيس العراقي الأسبق: «الطرفين أخطأوا في حق بعض، والأخوة الاثنين تقاتلوا وأخطأوا في حق بعضهم: «غزو الكويت كان احتلالا، نعم احتللنا الكويت ولا استطيع تجميل هذه الكلمة واستبدالها بكلمة أخرى».

وأشارت إلى أن العراق فقد شهداء كثيرين ولكن الإعلام سلط الضوء على الجانب الأخر، مؤكدة أن لديها أصدقاء كثيرين من الكويت وتحبهم ويحبونها، وتتبادل معهن الود والحب، لذلك حرصت على تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل صباح الأحمد.
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