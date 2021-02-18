رغد صدام حسين: نعم احتللنا الكويت.. ولم أسأل والدي عن قرار الغزو

قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، تعليقا على قرار والدها في "احتلال الكويت إنه لا يحق لها أو لغيرها التحدث على لسانه.





وتابعت رغد خلال لقائها على قناة «العربية»: «لم أسأل والدي هل أخطأ في قرار غزو الكويت أم لا»، مضيفة أن أفراد العائلة لم يسألوا او يتدخلون في الشئون والقرارات السياسية.





وأضافت ابنة الرئيس العراقي الأسبق: «الطرفين أخطأوا في حق بعض، والأخوة الاثنين تقاتلوا وأخطأوا في حق بعضهم: «غزو الكويت كان احتلالا، نعم احتللنا الكويت ولا استطيع تجميل هذه الكلمة واستبدالها بكلمة أخرى».



