برلماني : منتدى الشباب يعمل على مواجهة صراع الحضارات وتحقيق التكامل بينها

أبدى النائب طارق الخولي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، فخره بمشاركته في منتدى الشباب ونسخه الثلاث، معربا عن فخره اليوم بقرار لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ، وإسهاماته في تناول قضايا الشباب على المستوى الإقليمي والدولي .





وأضاف " الخولي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه خلال الـ 5 أعوام الماضية ، وخبرته في لجنة العلاقات الخارجية داخل البرلمان المصري ، أعطته الفرصة للمشاركة في العديد من المنتديات ، مؤكدًا أن هذا المنتدى يعتبر من أهم وأكبر منتديات الشباب في العالم ، بكل ما يحتويه من شباب مختلف الجنسية واللون والدين والثقافة ، وما يتناوله من موضوعات .

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، أن هذا المنتدى تناول كافة الموضوعات ذات الاهتمام ، وليست التي تتعلق بقضايا الشباب فقط ، ولكن أيضًا القضايا العالمية ، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية ، أو سياسية ، وما يمثله من تحديات سواء كانت على المستوى الإقليمي ، أو على المستوى الدولي .







وأوضح" الخولي " ، أن منتدى الشباب يمثل منصة حوار عالمية ، يتم من خلالها مناقشة كافة التحديات التي تواجه ليس هذا الجيل بحسب، ولكن الانسانية بصفة عامة ، مضيفًا أن الهدف من هذا المنتدى هو أنه يعمل على مواجهة صراع الحضارات ، أي يعمل على تحقيق التكامل ، من خلال تبادل الرؤى والثقافات والحضارات .