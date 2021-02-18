الرئيس الجزائري يعلن تصنيع اللقاح الروسي في بلاده

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن حكومته قررت رفع الحد الأدنى للأجور رغم الصعوبات المالية بسبب انخفاض سعر النفط.











وأضاف تبون في كلمته بمناسبة يوم الشهيد، لأول مرة منذ شفائه من فيروس كورونا المستجد، أنه بفضل تضحيات الشباب وصل الجزائر إلى التناغم بمعركته مع فيروس كورونا.











وكشف تبون عن إجراء اتفاق مع الجانب الروسي على تصنيع لقاح "سبوتنيك في" في الجزائر، خلال 6 أو 7 أشهر، معتبرا أن الأمر ليس بجديد على الجزائر.











وتابع تبون: "تبون: بدأنا بمرحلة التلقيح ضد كورونا بالاتفاق مع أصدقائنا الروس بالرغم من المشككين".









