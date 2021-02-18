لا توجد خطورة.. طبيب مصري في لبنان يروي تجربته مع لقاح كورونا

تواصل السلطات الصحية في لبنان، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" باستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك"، من خلال تطبيق الآلية التي وضعتها اللجنة الوزارية الخاصة بالوباء والتركيز على أن الأولوية تكون لمن هم في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية وكبار السن.









يأتي ذلك في الوقت الذي تظل الشائعات حول فعالية اللقاح هي حديث اللبنانيين، ما أثار خوف عدد من المواطنين الذين أعلن بعضهم رفض التلقيح.









لكن الطبيب المصري المقيم في لبنان، محمد رمضان، أكد أن هناك إقبالًا من المواطنين على تلقي اللقاح، بعدما وضعت وزارة الصحة خطة للتطعيم بدأتها بالطواقم الطبية من جميع الجنسيات وبعدها كبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة.









وأضاف "رمضان" الذي كان من أوائل الأطباء الذين حصلوا على اللقاح، الأحد الماضي، ضمن فريق مستشفى الجامعة الأمريكية، أنه لم يتردد في أخذه، ولا يوجد مخاوف بين القطاع الطبي، فهم أكثر الأشخاص المعرضة للإصابة بـ"كوفيد-19".









وأشار، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن أعراض اللقاح بسيطة ولا يوجد بها خطورة، فهي مثل أي لقاح، يتعرض من يأخذه لألم مكان الحقن وحرارة بسيطة تختفي بعد يوم.









وعن المبادرات لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح، قال إن هناك مبادرات شخصية من الأطباء عن طريق وضع منشورات تدعم الخطوة على مواقع التواصل الاجتماعي.









ولفت الطبيب الذي يعمل في عيادة "البرد والزكام" بمستشفى الجامعة الأمريكية، إلى أن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، تراجعت في الأيام الماضية، وذلك بعد نحو شهر على الإغلاق العام، وتزامنًا مع المرحلة الأولى من حملة التلقيح.









وانطلقت صباح الأحد الماضي، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من لقاح "فايزر/بيونتيك" إلى مطار بيروت الدولي، وذلك بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن.











وافتتح التلقيح كل من رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري، الدكتور محمود حسون، والفنان صلاح تيزاني الشهير بـ"أبو سليم"، البالغ من العمر 93 عاما.









يذكر، أن وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 54 حالة وفاة و2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 348793 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 4206.