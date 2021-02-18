رغم التقلبات الجوية..الزراعة: محطات التقاوي تعمل بكامل طاقتها

اكد د. حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة ان العمل مستمر فى محطات الغربلة على مستوى الجمهورية ،موضحا ان المحطات تعمل بكامل طاقتها رغم الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا وظروف وباء كورونا.





وقال إن الادارة حريصة على توفير التقاوي المنتقاة للمزارعين قبل ميعاد الزراعة وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير التقاوى للمزارعين قبل ميعاد الزراعة بشهر على الاقل مثلما حدث فى إعداد بذرة القطن ، الأرز ، الذرة الشامية .



