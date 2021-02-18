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أخبار البلد

رغم التقلبات الجوية..الزراعة: محطات التقاوي تعمل بكامل طاقتها

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:45 م
صدى البلد
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اكد د. حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة ان العمل مستمر فى محطات الغربلة على مستوى الجمهورية ،موضحا ان المحطات تعمل بكامل طاقتها رغم الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا وظروف وباء كورونا.

 وقال إن الادارة  حريصة على توفير التقاوي المنتقاة للمزارعين قبل ميعاد الزراعة وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير التقاوى للمزارعين قبل ميعاد الزراعة بشهر على الاقل مثلما حدث فى إعداد بذرة القطن ،  الأرز  ، الذرة الشامية .

واضاف حاتم أن العاملين بمحطات التقاوي في كل المحافظات بذلوا جهودا كبيرة من اجل الحفاظ على التقاوي وحمايتها من الأمطار.
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