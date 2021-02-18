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تعليم

بعد التعديل.. جداول امتحانات جديدة بتربية عين شمس

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:48 م
طلا جامعات
طلا جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس انه تم تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول (مرحلة البكالوريوس والليسانس) دور يناير 2021 بعد قرار مد أجازة نصف العام اسبوعا ويمكن للطلاب معرفة الجداول الجديدة من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وأضاف ماجد ابو العينين لصدي البلد، إن الكلية سوف تتخذ الإجراءات الاحترازية  ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات .

وأكد "ابو العينين"   أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.


وتابع أنه سيتم غلق بوابة الكلية قبل انعقاد اللجنة بنصف ساعة، مناشدة الطلاب بارتداء الكمامة الواقية طول فترة التواجد بالكلية واللجنة، والحرص على عدم وجود تجمعات قبل أو بعد انتهاء فترة الامتحان، والتوجه إلى البوابة مباشرة بعد أداء الامتحان، وتسليم ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة، وضرورة التأكد من وجود جميع أدواتك ( قلم رصاص، استيكة، مسطرة، قلم جاف، براية) مع وجود بديل معك لتلك الأدوات.

كما كشف مدير ادارة الطب الوقائي بجامعة عين شمس عن الاجراءات الاحترازية التي تتبعها ادارة الكليات المختلفة لمواجهة الاصابة بفيروس كورونا المستجد وهي كالتالي :


1_ قياس درجة الحرارة علي بوابات الجامعة للجميع 

2_ لبس الماسك الطبي لكل المترددين من طلبة وموظفين 

3_متابعة التباعد الاجتماعي بين كل المترددين علي الجامعة بمسافة آمنة 

4_ التطهير اليومي  لجميع المدرجات واللجان وجميع الاماكن من ارضيات ومكاتب واسطح ومقابض بكلور مخفف بالماء

5_ الحرص علي التهوية الجيدة في جميع المدرجات واماكن تجمع الطلبة والموظفين بفتح الشبابيك 

6_ الحرص علي تنظيف الحمامات بصفة مستمرة علي مدار اليوم بالكلور والتأكد علي توفير الصابون 

7_ متابعة دخول الطلبة والمترددين بنظام دون تزاحم 



وأشارت الي الاجراءات الاحترازية المطلوبة من الطالب وهي :

1_ التعاون مع الكلية في تنفيذ الاجراءات الاحترازية 

2_ الحرص علي ارتداء الكمامة 

3_ غسيل الايدي باستمرار بالماء والصابون 

4_ عند العطس او الكحة استعمال المناديل الوقية والقاء المناديل في صناديق القمامة 

5_ عند وجود ارتفاع درجات الحرارة او ظهور اعراض البرد يرجي عدم النزول من المنزل لحين زوال الأعراض 

6_ عدم التزاحم عند الدخول من بوابة الجامعة او دخول لجان الامتحانات او الكافيتريات .

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