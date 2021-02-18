إطلاق "مبادرة حماية" في محافظة أسوان غدا

تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة وبنك القاهرة و سي إس آر إيجيبت بداية من غد الجمعة وبرعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، قافلة مساعدات إنسانية وطبية موسعة ضمن فعاليات مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية لدعم المتضررين بفيروس كورونا وذلك لتقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجا في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.









وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية أن قافلة مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتي تستهدف أهالينا في أسوان ستنطلق غدا من قرية المنصورية مركز دراو ، وستستهدف تقديم الدعم للأهالي من قرى النوبة بأنحاء محافظة أسوان من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة في مجال الكشف على أمراض العيون لتشمل بجانب توقيع الكشف تسليم الأدوية وعمل النظارات الطبية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون استعدادا لإجرائها بالمجان خلال أسبوعين .









وأوضحت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ان قافلة مبادرة حماية ستستهدف أيضا بجانب تنظيم القافلة الطبية توزيع عدد ألفي كرتونة مواد غذائية إهداء من مؤسسة حياة كريمة وألف بطانية شتاء على الأهالي، بأكثر من 20 قرية من بينها قرى كشتيمنه غرب وتوشكى والدكة والجرف والمضيق والمنصورية والشروانه قبلي وتوماس وعافية ودابواد وادندان وبلانة أول .









وأكد زمزم أن قافلة المساعدات الإنسانية والطبية من مبادرة حكاية لدعم المناطق الحدودية والتي تستهدف هذا الأسبوع أهالينا في أسوان سوف تقوم أيضا بتوزيع عدد ألف حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا تشمل الحقيبة الواحدة 50 كمامة وزجاجتي كحول وصابونا وفيتامين سي وزنك ، ويتم التوزيع على شرائح عمال النظافة في مراكز ومدن أسوان المختلفة .









وأكدت آية عمر أن أعمال قافلة حماية ستكون نقطة انطلاقة جديدة لصناع الخير وحياة كريمة وبنك القاهرة والمؤسسات الشريكة لتقديم مزيد من الخدمات لصالح غير القادرين بأنحاء أسوان، حيث سيتم إعادة إعمار وتنمية وتطوير كامل لقرية المنصورية مركز دراو وتنفيذ مشروع مراكب الرزق لتسليم مراكب صيد وأدوات صيد وعمل ثلاجات حفظ أسماك لعدد من الأسر غير القادرة والتي يمتهن أفرادها حرفة الصيد.









جدير بالذكر أنه قد سبق لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير إطلاق مبادرة التصالح حياة لتسديد غرامات البناء لغير القادرين بأنحاء المحافظة كما انتهت صناع الخير من تنمية وتطوير قرية الشهامة مركز ادفو ضمن مبادرة حياة كريمة.









يذكر أيضا أن مبادرة حياة يتم تنظيمها بالشراكة بين صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد سي إس أر إيجيبت وقدمت مبادرة حياة الدعم لكل من أهالينا في وسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وتنطلق هذه المرة القافلة نحو أسوان.









وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت مشاركتها في المرحلة الثانية من مبادرة حماية والتي تأتي ضمن أهداف المؤسسة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وإحياء قيم المشاركة المجتمعية ، وتسعى المبادرة لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا في مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات متعددة أطلقتها المؤسسة مؤخرا للتخفيف من وطأة جائحة كورونا بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مبادرة رد الجميل بمراحلها الثلاث والتصالح حياة والتي يعتبر شباب البرنامج الرئاسي هم المنفذ الرئيسي لها متطوعين في مختلف محافظات الجمهورية.