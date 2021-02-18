تفاصيل لقاء مجلس نقابة المحامين بـ كفر الشيخ مع رجائي عطية.. صور

التقى رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، الخميس، أعضاء مجلس نقابة المحامين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.





وبحث مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ، برئاسة فراج زعفان، نقيب المحامين بالمحافظة، مع النقيب العام للمحامين، عددًا من الموضوعات المهمة التي تخص أعضاء النقابة في المحافظة، وسبل دعم الخدمات المقدمة للأعضاء.





ووافق رجائي عطية نقيب المحامين، على تفويض فراج زعفان نقيب المحامين بمحافظة كفر الشيخ، في اختيار وتحديد المكان المناسب لتخصيصه ناديًا يليق بمحاميى المحافظة، بالإضافة إلى صرف 200 ألف جنيه من المخصصات المقررة لعام 2021م.





كما وافق نقيب المحامين، على تأجير شقة لكل محكمة جزئية لتكون ناديًا مصغرًا للمحامين بكل من مدن بيلا والحامول ودسوق وسيدي سالم ومطوبس وقلين، بالإضافة إلى الموافقة على شراء 10 أجهزة تكييف كدفعة أولى لغرف المحامين بمحافظة كفر الشيخ.





كما وافق نقيب المحامين – أيضًا – على الطلب المقدم من فراج زعفان، نقيب المحامين بمحافظة كفر الشيخ، والذي يتضمن ضرورة إحلال وتجديد الأثاث وإصلاح الموجود بمقر النقابة، وجميع جزئيات كفر الشيخ، وإصلاح وتجديد دورات المياه، مطالبًا بموافاته بعروض أسعار لاتخاذ القرار المناسب.





وكان مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ، تقدم بعدة طلبات، إلى النقيب العام للمحامين؛ لمطالبته بالتكرم بالموافقة على زيادة الدعم والمخصصات السنوية لتفي باحتياجات النقابة الفرعية، وكذلك الموافقة على تثبيت العمالة المؤقتة والبالغ عددهم نحو 22 عاملًا بالنقابة الفرعية بالمحافظة.



