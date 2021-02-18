"أحب الكفتة ولا أعرف أن أتحرك بخصوصية في مصر".. موسيماني يتحدث عن تجربته مع الأهلي





وقال بيتسو في حوار مع إذاعة " On The Whistle ‏" التي تبث على الإنترنت أن أكلته المفضلة في مصر هي الكفتة، وأنه لا يستطيع أن يجد مساحة للتحرك بخصوصية في مصر عكس جنوب أفريقيا حيث كان يستطيع الذهاب للتسوق وهو أكثر ما يفتقده في جنوب أفريقيا.





كما قال موسيماني إن أمهر من دربهم هم الثنائي سيرينو وزاواني حيث يمتلكون مهارة تسجيل أو صناعة الأهداف.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تمديد الراحة السلبية للاعبيه يوما آخر.

وكان موسيماني قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس بعد الفوز علي المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقرر موسيماني تمديد الراحة السلبية لتستمر اليوم أيضا خاصة أن الفريق لا يزال يعاني من إجهاد المشاركة في رحلة مونديال العالم للأندية.

واستقر الأهلي علي السفر إلى تنزانيًا مساء غد استعدادا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن تجربته لتدريب الأهلي في مصر والأجواء التي تختلف عن جنوب أفريقيا على حد وصفه.