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أخبار العالم

بعد وصول الروبوت برسفيرنس.. ناسا ترسل أول صور من سطح المريخ

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:17 م
سطح كوكب المريخ
سطح كوكب المريخ
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شريف سيد
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" نجاح عملية هبوط المسبار التابع للوكالة بأمان على سطح كوكب المريخ. 


وقطعت العربة الجوالة مسافة 300 مليون ميل تقريبا منذ أن غادرت الأرض قبل أكثر من 6 أشهر للوصول إلى المريخ. 


ومن المقرر أن تستمر فترة عمل الروبوت الجوال "برسفيرنس" سنوات على كوكب المريخ، لاكتشاف الكوكب الأحمر. 


ونشرت وكالة ناسا الأمريكية أول صور لسطح المريخ عقب هبوط المسبار على سطحه. 


كما سيقوم الروبوت الجوال التابع لناسا باستكشاف آثار الحياة القديمة على المريخ، وكذلك سيرسل أول عينات صخرية من الكوكب الأحمر إلى الأرض. 
بعد وصول الروبوت برسفيرنس.. ناسا ترسل أول صور من سطح المريخ
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