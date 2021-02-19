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فن

عارفة عبد الرسول تروي موقفا إنسانيا لـ سعيد صالح

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:35 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
روت الفنانة عارفة عبد الرسول موقفا إنسانيا للفنان الراحل سعيد صالح ، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت عارفة: "دخلت تسلم عليه فنانه شابه وعلى ايدها بنتها...ازيك يا أستاذ...الله ماشاء الله بنتك دى...وراح مطلع ورقة بمتين جنيه اداهم للبنت وسط دهشتنا جميعا....الكلام ده سنة ٢٠٠٣".

واضافت :".يعنى يوم ما تتمتع وتتعزم وتدى لحد نقطة هما عشرين جنيه يزيدوا ويفيضوا كمان....فضلنا فى الكواليس نتعجب من الراجل العجيب ده اللى بيفرق فلوسه زى ورق الكوتشينه او تقولش طابعها مش شقيان فيها".

وتابعت عارفة عبد الرسول :"باتكلم عن موقف حضرته بنفسى للفنان الانسان.....سعيد صالح".
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