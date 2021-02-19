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رياضة

عمرو جمال: رمضان صبحي أخطأ بالانضمام لـ بيراميدز وهذا موقفي من الزمالك

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف عمرو جمال نجم فريق الأهلي المعار لـ طلائع الجيش عن إمكانية انضمامه لـ الزمالك خلال الفترة المقبلة عقب تألقه اللافت للنظر مع فريقه الحالي.

وأكد عمرو جمال في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن الأهلي هو ناديه ويشجعه منذ صغره مشددا انه من الصعب ان يرحل عن الأهلي وينضم للزمالك. 

وأضاف أن الأهلي بيته مشددا انه يسعى دائما للتألق من اجل ان يعود للأهلي مره اخرى. 

وتابع أن انضمامه للزمالك من شأنه أن يجعله يخسر جمهور الأهلي الذي سانده كثيرا. 

أما عن بيراميدز فأكد أنه سيرفض الانضمام للفريق حتى لو عرض عليه 100 مليون جنيه مشددا ان رمضان صبحي نجم الفريق اخطا كثيرا بالرحيل عن الأهلي.

وأضاف ان رمضان صبحي " حسبها غلط " مشددا ان رمضان بالتأكيد نادم على قراره.
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