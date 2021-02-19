مافيا مافيا.. محمود حجازى يشارك متابعيه بصورة له.. شاهد

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق محمود حجازى على الصورة قائلا" مافيا مافيا مافيا ".

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.





وشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.





وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎