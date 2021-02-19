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أخبار العالم

بلدية أبو ظبي تدرس إنشاء 53 حديقة وموقعا للألعاب في المدينة وضواحيها

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:44 ص
الامارات
الامارات
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أمينة الدسوقي
تدرس بلدية مدينة أبوظبي، إنشاء 53 حديقة وموقعًا للألعاب في مدينة أبوظبي وضواحيها، وتشمل 28 حديقة و23 موقعًا للألعاب ضمن خطتها التطويرية للحدائق داخل المدينة منفذة أبرز التقنيات الحديثة في المشاريع الجديدة وفقًا لمعايير ومتطلبات دائرة البلديات والنقل.

ووفقًا للاتحاد الإماراتية فإن تنفيذ الحدائق يأتي في إطار التزام البلدية وحرصها على إسعاد السكان وتوفير المرافق الخدمية والترفيهية التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة.

كما يسعى المشروع إلى توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، تجسيدًا لتوجيهات حكومة أبوظبي الرشيدة بشأن إيجاد كل أسباب راحة واستقرار وسعادة المواطنين والمقيمين والزوار في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وأوضحت البلدية أنها أنجزت خلال العام الماضي أربع حدائق في مدينة شخبوط، بينما يجري العمل حاليًا على دراسة إنشاء مشاريع حدائق مستقبلية تشمل إعادة تأهيل الحدائق في منطقتي الفلاح والشامخة (المرحلة الثانية)، إنشاء 3 حدائق في منطقة الباهية والشهامة وحديقة وساحة ألعاب في الصدر.

كما قامت البلدية بإنشاء 3 حدائق في منطقة بني ياس، إنشاء 8 حدائق في مدينة شخبوط، إنشاء 3 حدائق وعدد 3 مواقع ألعاب أطفال في منطقة الشوامخ والمعزز، إنشاء عدد 4 حدائق في مناطق الوثبة، بني ياس، المعزز والنهضة، إنشاء عدد 3 حدائق وموقع ألعاب أطفال في منطقة الشوامخ.

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