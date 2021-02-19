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محافظات

إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية فى المهد في حملة غرب الأقصر.. صور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:14 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر أنه في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر تم التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد.

وشنت الوحدة المحلية حملة مكبرة التصدي على البناء أسفرت عن إزالة مخالفة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية جسر الحجر .

وتمت إزالة المخالفة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.
شارك في الحملة عبدالناصر حمايد رئيس الاشغالات ومحمد سيد مسئول الاشغالات وخالد ابو الوفا فني التنظيم بالمركز.

يأتى ذلك في إطار توجيهات  المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.
إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية فى المهد في حملة غرب الأقصر.. صور
إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية فى المهد في حملة غرب الأقصر.. صور
إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية فى المهد في حملة غرب الأقصر.. صور
إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية فى المهد في حملة غرب الأقصر.. صور
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